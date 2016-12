Plochingen (pol) - Schwere Kopfverletzungen hat am Dienstagnachmittag ein Radfahrer in der Robert-Bosch-Straße erlitten, so die Polizei. Der 47-Jährige war kurz vor 17 Uhr auf Höhe des Übergangs von der Eisenbahnstraße in die Robert-Bosch-Straße unterwegs. Beim Überfahren der dort eingelassenen Eisenbahnschienen, rutschte dem Radler das Vorderrad weg und er kam zu Fall. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Ein Zeuge hatte den Sturz beobachtet. Er verständigte die Rettungskräfte und kümmerte sich um den Verletzten bis zu deren Eintreffen.

