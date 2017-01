Esslingen (pol) - Ein Autofahrer hat am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, an der Kreuzung Reutlinger Straße und Hindenburgstraße einen Unfall mit einem Radfahrer verursacht. Der Radler wurde dabei schwer verletzt.

Der 44-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Reutlinger Straße unterwegs und fuhr an der Kreuzung zur Hindenburgstraße ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Ein 55 Jahre alter Radfahrer, der von links auf der vorfahrtsberechtigten Hindenburgstraße aus Richtung Stadtmitte heranfuhr, konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Der Mercedes prallte mit der Front gegen die rechte Seite des Radlers und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Der 55-Jährige wurde trotz seines Helms so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro beziffert.