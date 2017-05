Frickenhausen (pol) - Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr mit seinem Mountainbike in ein Blumenbeet gestürzt. Laut Polizei fuhr der alkoholisierte Mann offenbar auf einem Gehweg der Tischardter Straße und bog mit seinem Fahrrad nach rechts in die Straße "Sieh-Dich-Für" ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nürtingen unter der Telefonnummer 07022 92240 zu melden, die den Vorgang beobachtet haben und gesehen haben, unter welchen Umständen der Mann in das dortige Blumenbeet stürzte.

