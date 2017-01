Filderstadt (pol) – Schwere Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Bonlanden erlitten, als ihn ein Autofahrer übersehen hat. Ein 22-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Fiat kurz vor 7.30 Uhr die Ringstraße in Richtung Ortsmitte. Als er nach rechts in die Poststraße abbiegen wollte, übersah der Autofahrer den Jugendlichen, der mit seinem Mountainbike auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war. Der 17-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn in die nahegelegen Klinik. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Fahrrad betrug rund 600 Euro.

Anzeige