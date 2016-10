Leinfelden-Echterdingen (pol) - Weil er beim Abbiegen die Kurve geschnitten hatte, hat ein 39-jähriger Ford Galaxy Fahrer am Mittwochmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, auf der Kreuzung Uhlandstraße und Schulstraße im Stadtteil Unteraichen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 39-jährige aus Leinfelden-Echterdingen stammende Fahrer war auf der Uhlandstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in die Schulstraße ein. Weil er beim Abbiegen gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und die Kurve schnitt, prallte er mit einem 47-jährigen Radfahrer zusammen, der von der Schulstraße herkommend, im Kreuzungsbereich anhalten musste. Der Radler, der laut Polizei keinen Helm getragen hat, wurde von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn geworfen. Er fiel dabei so unglücklich, dass er mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

