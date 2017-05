Esslingen (pol) - Ein 44-Jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Laut Polizei fuhr eine 29-Jährige Esslingerin kurz vor 16 Uhr mit ihrem Wagen die Uhlandstraße in Richtung Hohenheimer Straße entlang. An der Kreuzung mit der Parkstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Radlers, der gegn die Motorhaube prallte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in die Klinik gefahren. An Auto und Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.

