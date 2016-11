Oberboihingen (pol) - Aus scheinbar nichtigem Grund ist es am Samstagabend gegen 19.25 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Oberboihingen zu Streitigkeiten zwischen einer dreiköpfigen Personengruppe mit drei kleinen Hunden und einem Radfahrer gekommen.Die verbalen Anfeindungen gipfelten laut Polizei darin, dass der Radfahrer plötzlich ein Messer in der Hand hielt und bedrohende Worte gegenüber den Hundehaltern aussprach. Anschließend fuhr er in Richtung Nürtingen weiter. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Zeugenhinweise.

Anzeige