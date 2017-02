Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Auf dem Weg zur Schule fuhr der Jugendliche entlang des Schützenweg, als vor Gebäude 7 ein dunkler Dacia mit ES-Kennzeichen rückwärts ausparkte und den Radfahrer erfasste. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Handgelenk. Die Unfallverursacherin kümmerte sich um den Verletzten und fuhr ihn mit ihrem Fahrzeug in die Schule. Da sich sein Zustand während des Unterrichtes verschlechterte, verständigte der Klassenlehrer die Mutter, welche ihren Sohn zum Arzt brachte und am Samstagvormittag beim Polizeirevier in Filderstadt den Sachverhalt anzeigte. Zeugen des Vorfalls sowie die bislang namentlich nicht bekannte Unfallverursacherin werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/ 70913 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen. Am Rad des Schülers entstand ein Schaden von 600 Euro.

