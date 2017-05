Nürtingen (pol) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 79-jährigen Nürtinger, der am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, einen Radfahrer angefahren hat und danach geflüchtet ist.

Ein 31-Jähriger war, wie die Polizei schreibt, mit seinem Fahrrad auf der Max-Eyth-Straße im Kreisverkehr, in Richtung Frickenhausen unterwegs. Kurz vor Ende des Kreisverkehrs fuhr der 79-Jährige mit seinem Auto in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt des Radlers zu beachten. Der Radler hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren, wurde seitlich vom PKW erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der 31-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, so schwer verletzt, dass er von der Werksfeuerwehr eines nahegelegenen Betriebs erstversorgt werden musste, bevor er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfallverursacher verlangsamte nach der Kollision kurz seine Geschwindigkeit, bevor er wieder beschleunigte und in Richtung Neuffener Straße flüchtete. Dank aufmerksamer Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt eine entsprechende Strafanzeige.