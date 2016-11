Esslingen (pol) - Ein stehender Radfahrer ist am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, von einem abbiegenden Pkw angefahren und verletzt worden. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Honda Civic die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke von Weil herkommend in Richtung Mettingen. Beim Linksabbiegen in die Siemensstraße schnitt der Autofahrer die Kurve und erfasste den dort auf dem Linksabbiegestreifen verkehrsbedingt wartenden, gleichaltrigen Radfahrer. Der Radler wurde laut Polizei auf die Motorhaube geschleudert, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Mountainbike beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

