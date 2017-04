Weilheim (pol) - Ohne Fremdeinwirkung ist ein Radfahrer am Montagnachmittag gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Der 78-Jährige war mit seinem Pedelec kurz vor 16.30 Uhr auf der Kirchheimer Straße von der Stadtmitte herkommend unterwegs, wie die Polizei berichtet. Als er am Beginn des Radwegs von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr, kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Trotz eines Helms erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen, weshalb die Durchgangsstraße für die Landung und den Start kurzzeitig gesperrt werden musste.