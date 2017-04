Ohmden (pol) - Eine Joggerin ist am Dienstagabend von einem radelnden Exhibitionisten belästigt worden. Die 22-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 17.45 Uhr auf dem Feldweg zwischen Jesingen und Ohmden unterwegs. Als sie nach einem Reiterhof an einem auf einer Bank sitzenden Mann vorbeilief, stieg dieser auf sein Fahrrad und fuhr ihr hinterher. Nachdem der Unbekannte und die Sportlerin auf gleicher Höhe waren, sprach er sie unflätig an. Die junge Frau bemerkte dann, dass der Unbekannte während dem Fahren sein erigiertes Glied entblößt hatte. Nach kurzer Zeit fuhr er in Richtung Ohmden davon.

Die Joggerin sprach noch eine Fahrradfahrerin an und verständigte dann die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, hat kurze, dunkelbraune und leicht wellige Haare sowie einen Dreitagebart. Weiterhin trägt er eine Brille mit dunklem Rahmen und größeren Gläsern. Der Gesuchte trug eine hellgraue, gefütterte Jacke und hatte einen knallroten Rucksack dabei. Unterwegs war der Radfahrer mit einem Mountainbike mit dunklem Rahmen. Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten.