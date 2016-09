Esslingen (pol) - Ein rabiater Ladendieb hat am Samstagvormittag, kurz vor 12:00 Uhr, in der Esslinger Stadtmitte bei seiner Flucht eine Verkäuferin weggestoßen. Der bislang unbekannte Mann entwendete laut Angaben der Polizei fünf Jeanshosen im Gesamtwert von etwa 250 Euro aus der Modeabteilung eines Kaufhauses und verstaute sie in einem Rucksack. Beim Verlassen des Kaufhauses wurde er von der Verkäuferin gestellt, woraufhin er die 29-Jährige wegstieß und die Flucht ergriff. Zwei aufmerksamen Passanten gelang es, den Flüchtenden festzuhalten und ihm den Rucksack mit dem Diebesgut abzunehmen.

Allerdings konnte der Dieb nicht bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund von Schriftstücken im Rucksack des Täters ergaben sich jedoch Hinweise auf seine Identität, die Ermittlungen hierzu dauern an.