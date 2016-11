Ostfildern (pol) – Aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung, bei der am Montag in einem Supermarkt in der Hindenburgstraße ein 20-Jähriger von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche sowie einen 19-Jährigen aus Ostfildern. Der 20-Jährige kaufte gegen 21.50 Uhr in dem Markt ein, als er dort auf die drei ihm persönlich bekannten Beschuldigten traf. Aufgrund schon länger andauernder Streitereien kam es abermals zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf die drei Verdächtigen mit Fäusten auf den 20-Jährigen einschlugen. Dieser erlitt laut Polizei eine blutende Verletzung an der Nase, eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Die Ermittlungen dauern an.

