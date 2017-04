Aichtal-Aich (pol) - Nicht ganz einfach ist die Bergung eines VW Transporters eines Postzustellers gewesen, der am Mittwochmorgen im Kirchweg an einer Böschung hing und umzukippen drohte. Der 57 Jahre alte Bedienstete stellte sein vollbeladenes Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen 9.45 Uhr in einer Hofeinfahrt ab. Dabei vergaß er wohl die Bremse richtig festzuziehen. Während er seine Post verteilte, rollte der Transporter rückwärts die Zufahrt (etwa acht Prozent Gefälle) hinab, überfuhr mit den linken Rädern eine kleine Stützmauer und drohte nach links über eine etwa ein Meter hohe Böschung in eine nebenliegende Hofeinfahrt zu kippen.

Die rechten Räder hatten sich jedoch oben an der Mauer verhakt, sodass der Bus in einem Neigungswinkel von knapp 50 Grad hängenblieb. Der Transporter musste aufwändig mit einem Kranwagen angehoben und abgesichert werden. Er war noch bedingt fahrbereit. Allein am VW Bus wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt, an der Stützmauer auf rund 1.000 Euro.