Deizisau (pol) - Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und 7.15 Uhr, einen im Römersteinweg geparkten Porsche Cayenne entwendet, berichtet die Polizei heute.

Wie genau die Diebe das am Straßenrand geparkte Fahrzeug stahlen, ist noch nicht bekannt. Da der Porsche jedoch mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, ist es möglich, dass die Täter das System überwanden und das Fahrzeug so entwenden konnten. Der etwa vier Jahre alte Porsche Cayenne Turbo in der Farbe Meteorgraumetallic, mit dem amtlichen Kennzeichen ES-VY 500, der mit einem auffällig lauten Sportauspuff der Firma Techart ausgerüstet ist, hat einen Wert von etwa 75.000 Euro.

Anzeige

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Plochingen unter 07153/3070 in Verbindung zu setzen.