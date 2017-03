Esslingen (pol) - Leichte Verletzungen haben eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter am Montagnachmittag erlitten, als sie einen gewalttätigen und betrunkenen Asylbewerber in einer Flüchtlingsunterkunft in der Esslinger Fleischmannstraße in Gewahrsam nehmen mussten.

Zwischen dem 30-jährigen Gambier und dem Sicherheitspersonal der Unterkunft war es zu einem Streit gekommen. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei hinzugerufen. Vor Ort konnte der aggressive Mann weiterhin nicht beruhigt werden.

Anzeige

Als er seinen Ausweis aushändigen sollte, ging er auf einen Polizisten los und stieß ihn zu Boden. Der 30-Jährige wurde daraufhin zu Boden gerungen und danach in Handschellen auf die Dienststelle gefahren.

Ein Alkoholtest ergab dort einen Wert von knapp einem Promille. Auf richterliche Anordnung wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Die Beamten benötigten keine ärztliche Versorgung.