Frickenhausen (pol) - In der Ausnüchterungszelle endete der Kneipenbesuch für zwei 33 und 35 Jahre alte Männer, nachdem sie am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, mit dem Wirt einer Gaststätte in der Hauptstraße Streit angefangen hatten, so die Polizei.

Beide hatten in der Gaststätte ausgiebig gezecht und waren mit dem Wirt in Streit geraten, weil dieser den beiden Betrunkenen nichts mehr ausschenkte. Nachdem er seine Wirtschaft schließen wollte, fingen die Beiden, an den Wirt zu beleidigen und zu randalieren. Auch die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten beleidigten sie sofort aufs Übelste. Nachdem beide zudem die Polizisten noch bedrohten und versuchten, sie anzugreifen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Sie durften auf richterliche Anordnung ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem wird ihnen die Unterkunft in Rechnung gestellt.

Anzeige