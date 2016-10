Leinfelden-Echterdingen (pol) - In der Nacht zum Sonntag ist ein vermisster Mann durch einen Personenspürhund der Polizei am Bahnhof in Leinfelden wohlbehalten aufgefunden worden. Der demenzkranke 77-Jährige aus Leinfelden-Echterdingen verließ am Samstagmorgen seine Wohnung. Da er in den Abendstunden noch nicht zurückgekehrt war, erstatteten Familienangehörige eine Vermisstenanzeige. Eine Suchaktion, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief zunächst ergebnislos. Daraufhin kam ein speziell ausgebildeter Personenspürhund vom Polizeipräsidium Göppingen zum Einsatz. Dieser nahm sofort die Spur auf und führte die Beamten zum Bahnhof in Leinfelden, wo der Senior gegen 1.30 Uhr orientierungslos, aber wohlbehalten angetroffen wurde.

