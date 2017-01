Nürtingen (pol) - Wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt die Polizei Nürtingen gegen einen 19-Jährigen aus Oberensingen. Dieser steht, so die Polizei, in dringendem Verdacht, am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, eine 39-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße mit Fäusten und Füßen so traktiert zu haben, dass sie stationär in der Klinik aufgenommen werden musste. Die Hausmitbewohnerin wollte sich gegen

0.30 Uhr über Lärm aus der Wohnung des 19-Jährigen beschweren. Der junge Mann geriet daraufhin so sehr in Rage, dass er seiner Nachbarin mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend auf die am Boden liegende Frau noch eintrat. Der Rettungsdienst brachte die 39-Jährige zur ärztlichen Behandlung in die Klinik. Der äußerst aggressive 19-Jährige ließ sich auch durch die hinzugerufenen Ordnungshüter nicht beruhigen. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten aufs Übelste. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Auf richterliche Anordnung verbrachte er den Rest der Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers.

