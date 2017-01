Wolfschlugen (pol) - Am Dienstagabend ist die Polizei zu einer Unterkunft für Asylbewerber in der Daimlerstraße gerufen worden. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, so die Polizei, berichtete gegen 22.40 Uhr telefonisch von einem randalierenden Mann, welcher zudem mit einem Messer bewaffnet sei. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zu der Unterkunft. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange.

Ein 19 Jahre alter Eriträer saß unter Beobachtung von mehreren Sicherheitsbediensteten an den Händen gefesselt auf einer Sitzbank.

Der Bewohner war den Schilderungen nach gegen 22.30 Uhr sehr aufgebracht und mit Schürfungen im Gesicht in die Unterkunft gekommen. Anschließend sei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal gekommen, bei welcher der junge Mann auch ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben soll. Woher die Verletzungen im Gesicht des Mannes stammten, konnte nicht geklärt werden. Der Bewohner verhielt sich weiter sehr aggressiv und sprach Drohungen gegen einen 52 Jahre alten Sicherheitsbediensteten aus, weshalb eine Richterin anordnete, den Mann bis zum anderen Morgen vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen.

