In Werkstatt eingebrochen

Esslingen (pol) - Unbekannte Diebe sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in eine Behindertenwerkstätte in der Röntgenstraße eingedrungen. Gewaltsam hebelten die Diebe ein Fenster auf und gelangten so in die Werkstatt. Mehrere Räume des Verwaltungstraktes wurden aufgebrochen und durchsucht. Ob und was die Gauner gestohlen haben, ist nicht bekannt. Der angerichtete Schaden ist mit rund 2.000 Euro aber beträchtlich.

Einbrecher in Gaststätte

Esslingen (pol) - Ein unbekannter Dieb ist am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Zell eingebrochen. Kurz vor 4.30 Uhr hebelte der Unbekannte eine Nebeneingangstür auf und machte sich an einem von insgesamt drei Geldspielautomaten zu schaffen. Als dabei aber die Alarmanlage lautstark auslöste, flüchtete der Einbrecher. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

In Schule eingebrochen

Wernau (pol) - In eine Schule in der Antoniusstraße ist ein noch Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 7.15 Uhr, eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu einem Büroraum der Schule. Dort durchsuchte er alle Schränke und den Schreibtisch nach Stehlenswertem. Da aber in der Schule nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einer roten Portokasse begnügen, in der sich neben ein paar Briefmarken lediglich ein geringfügiger Münzgeldbetrag befanden. Mit seiner Beute flüchtete er. Der Polizeiposten Wernau hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nürtingen (pol) - Ein geparkter Mitsubishi Outlander ist am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Europastraße aufgebrochen worden. Aus dem Fahrzeug wurden lediglich ein älteres Nokia Mobiltelefon und eine ältere Sonnenbrille gestohlen. Wie das verschlossene Fahrzeug geöffnet wurde, ist noch unklar, da der Wagen weder beschädigt war, noch über Systeme zum schlüssellosen Öffnen verfügt. Auf die gleiche Art und Weise wurde auch ein in der Nähe geparkter Renault geöffnet. Gestohlen wurde hier aber nichts. Bislang sind vier weitere Fälle aus den letzten beiden Wochen bekannt, in denen ebenfalls dort geparkte Fahrzeuge auf ungeklärte Weise geöffnet wurden. In allen Fällen wurden nichts oder nur sehr geringwertige Sachen entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise und sucht nach weiteren Geschädigten. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240.

Einbrecher in Praxisräumen

Kirchheim (pol) - Über ein Fenster ist ein noch Unbekannter über das vergangene Wochenende in die Räume einer Zahnarztpraxis in der Wellingstraße eingedrungen. Der Einbrecher hatte mit einem Stein ein Loch in das Fenster eines Behandlungszimmers eingeworfen. Durch diese Öffnung konnte er den Fenstergriff entriegeln und einsteigen. Im Innern durchstöberte er wenige Behältnisse und machte sich anschließend ohne Beute wieder über die Einstiegsstelle von dannen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 400 Euro.

Stoffverdecke aufgeschlitzt

Esslingen (pol) - Auf je rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der über das vergangene Wochenende an einem Smart Roadster und Opel Astra Cabriolet angerichtet worden ist. Ein noch Unbekannter schlitzte auf Höhe des Fahrersitzes das Stoffdach des im Einmündungsbereich der Heilbronner Straße zur Katharinenstraße zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, geparkten Wagens ellipsenförmig auf. Im Fahrzeuginnern war nicht verändert. Es fehlte nichts, sodass man davon ausgehen muss, dass sich der Täter nicht im Fahrzeug aufgehalten hat. Auch an einem in Esslingen-Weil in der Königsallee abgestellten Opel Astra ist über das Wochenende das Verdeck zwei Mal mittels scharfkantigem Gegenstand beschädigt worden. Im Fahrzeuginnern war ebenfalls niemand.

Lkw bleibt an Bahnunterführung hängen

Plochingen (pol) - Nicht unerheblich ist der Schaden, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Filsweg entstanden ist. Ein 40 Jahre alter Lenker eines Lkw mit Kastenaufbau befuhr gegen 11 Uhr zunächst die Straße Am Filswehr und wollte nach rechts durch die dortige Bahnunterführung in den Filsweg einbiegen. Dabei blieb er mit dem vorderen rechten Eck des Kastenaufbaus (Höhe 3,20 m) an der Unterführung (Höhe 2.50 m) hängen. Am Lkw und der Brücke entstand ein Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Der Bahnverkehr war für etwa eine halbe Stunde gesperrt und wurde erst nach der Inaugenscheinnahme, Vermessung und Prüfung wieder freigegeben.