Leinfelden-Echterdingen/ Stetten (pol) - Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen gegen einen 40-jährigen Filderstädter. Der polizeibekannte Mann steht im dringenden Verdacht am Mittwochabend im Stadtteil Stetten seine 42-jährige Freundin durch Tritte und Schläge schwer verletzt zu haben. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwochabend war es in der Wohnung des Paares aus noch ungeklärter Ursache zum Streit zwischen dem 40-Jährigen und dem Opfer gekommen. Nachdem dieser Streit so eskalierte, dass der Mann die Frau mit Faustschlägen traktierte, floh diese aus der Wohnung in ihren Pkw. Der Mann verfolgte sie, zog die Frau aus ihrem Wagen und schlug und trat weiter auf die wehrlose Frau ein. Erst als Zeugen durch die Hilfeschreie der Frau aufmerksam wurden, flüchtete er.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 40-Jährige in einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 42-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.