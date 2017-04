Esslingen (pol) - Unter Alkoholeinwirkung hat ein 54-jähriger, polizeibekannter Mann in den frühen Donnerstagmorgenstunden in verschiedenen Straßen in der Innenstadt von Esslingen Fensterscheiben eingeworfen. Der Randalierer kam gegen 2.15 Uhr aus einer Gaststätte und sammelte, wie die Polizei vermutet, von einer Baustelle am Blarerplatz Steine ein, die er anschließend wahllos gegen mehrere Fenster warf. Zeugen verständigten die Polizei, die den 54-Jährigen in der Augustinerstraße einholten und in Gewahrsam nahmen. Der von dem Randalierer angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden.

