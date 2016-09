Reichenbach (gg) – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Samstagabend nach 22 Uhr in Reichenbach mit mehreren Fahrzeugen rund um den Veranstaltungsort „Die Halle“ im Einsatz. Nach Angaben der Polizei war der Grund ein „Hinweis auf eine Gefährdungslage“. Das Gerücht, dass es sich dabei um eine Bombendrohung handelte, wollte sie gestern nicht bestätigen. Unklar sei, worauf sich der Hinweis bezog: das Konzert, das zu diesem Zeitpunkt in der Halle stattfand oder eine Privatfeier in einem benachbarten anderen Veranstaltungslokal.

Was auch immer Inhalt des Hinweises war, die Polizei konnte schnell Entwarnung geben, die Einsatzkräfte rückten ab. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bevölkerung“, sagte der Polizist vom Dienst. Die beiden Veranstaltungshäuser wurden nicht geräumt.