Nürtingen (pol) - In völlig desolatem Zustand ist einer Polizeistreife am Montagnachmittag, um 15 Uhr, in der Oberboihinger Straße ein Renault Twingo entgegen gekommen. Der Kleinwagen war stark unfallbeschädigt und eines der Vorderräder wies einen erkennbaren Schiefstand auf. Um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, kehrten die Beamten um.

Dessen Fahrer ahnte wohl bereits, was auf ihn zukommen würde und versuchte sich und sein Vehikel in einem nahen Wohngebiet zu verstecken. Geschickt bog der Fahrer um mehrere Ecken und parkte seinen Kleinwagen kurzerhand in einer privaten Wohnhauszufahrt in der Lerchenstraße.

Bei der anschließenden technischen Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass das Auto alles andere als verkehrssicher war. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und durch einen Sachverständigen begutachtet, der siebzehn erhebliche Mängel zählte, von dem jeder einzelne schon zur Einstufung als "verkehrsunsicher" geführt hätte. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und die Fahrzeugpapiere einbehalten. Auch an der Eignung des 22 Jahre alten Fahrers des Fahrzeugs bestanden erhebliche Zweifel. Offenbar stand der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis konnte der 22-Jährige ebenfalls nicht vorweisen, weil ihm diese von Amts wegen bereits entzogen worden war. Er wird deshalb unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.