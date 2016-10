Ostfildern (pol) – Ein renitenter Ladendieb ist der Polizei am Samstag durch die Lappen gegangen. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte die Angestellten eines Supermarktes in der Hindenburgstraße gegen 16.30 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Männer Gegenstände entwendet hatten. Das Personal sprach die beiden an, die Männer wehrten sich jedoch und ergriffen die Flucht. Dabei wurde ein Angestellter leicht an der Hand verletzt. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen, dem zweiten Mann gelang jedoch die Flucht. Bei ihm handelt es sich um einen etwa 25 bis 28 Jahre alten Mann, der zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß ist und einen dunklen Teint hat. Er war mit einer blauen Jogginghose, einem blauen Kapuzenpullover und einem schwarzen Schal bekleidet. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen des Ladendiebstahls, sich unter 07 11/7 09 13 zu melden.

