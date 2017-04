Leinfelden-Echterdingen (pol) – Durch einen Hilfeschrei hat sich eine junge Frau in der Nähe der S-Bahnhaltestelle Leinfelden aus einer brenzligen Situation gerettet. Wie die Polizei berichtet, verfolgte sie ein Unbekannter, als sie am Sonntag gegen 3 Uhr auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause war. Der etwa 25- bis 35-Jährige holte sein Opfer ein, forderte es auf, mit ihm nach Hause zu gehen und bot ihr Geld und Massagen an. Nachdem die junge Frau dies ablehnte, umklammerte er sie von hinten und hob sie in die Luft. Erst als die Genötigte laut um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab und rannte davon. Der Unbekannte sprach mit Akzent, hat dunkle Haare, trug einen Dreitagebart mit Oberlippenbart und eine Brille. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0711/70913.

