Esslingen (pol) - Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwochabend nach einem flüchtenden Einbrecher gefahndet. Ein Ehepaar war gegen 21.15 Uhr in der Sulzgrieser Straße in Rüdern nach Hause gekommen und wollte von der Tiefgarage aus ins Haus gehen. Als die Ehefrau die Tür öffnete, vernahm sie einen lauten verdächtigen Schlag. Ihr Mann verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die Eheleute hatten laut Polizei jedoch keine Person mehr sehen können. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür gewaltsam öffnen wollte. Die Fahndung verlief negativ. Der Einbrecher war vermutlich über die angrenzenden Felder davongelaufen.

