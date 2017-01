Altbach (pol) – Ziemlich dreist hat ein Unbekannter agiert, der zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Kirchstraße eingebrochen ist. Durch brachiales Aufwuchten einer Hintertür gelangte der Einbrecher in die Gasträume des Lokals. Dass er hierbei die Alarmanlage auslöste, störte ihn laut Polizeibericht nicht weiter. Er riss zunächst die Alarminstallation in der Gaststätte und anschließend auch die außen über der Eingangstüre zur Kirchstraße hin angebrachte Rundumleuchte herunter. Im Anschluss machte er sich an den beiden Geldspielautomaten zu schaffen. Diese hebelte er auf und plünderte sie aus. Der Wert seiner Beute ist den Ermittlern noch nicht bekannt. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07153 / 30 70 um Hinweise von Zeugen, die etwas vom Einbruch gesehen haben.

Anzeige