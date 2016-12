Esslingen (pol) - Dem Polizeiposten Oberesslingen ist es gelungen, eine Serie von Sachbeschädigungen, begangen an geparkten Fahrzeugen im Stadtteil Liebersbronn, aufzuklären. Seit Januar bis zum 10. Dezember waren im Stöckenberg sowie dem angrenzenden Brinzingerweg insgesamt 17 geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter hatte laut Polizeiangaben mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge zerkratzt und dabei einen Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro angerichtet. Allein an einem Mercedes war so ein Schaden von rund 7.000 Euro entstanden.

Nach einem Hinweis eines Geschädigten und entsprechend umfangreichen Ermittlungen, ergab sich schließlich ein hinreichender Tatverdacht gegen einen bereits einschlägig polizeibekannten 26-jährigen Esslinger. Über die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin ein richterlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss eingeholt. Am vergangenen Freitag wurde der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift aufgesucht. In der anschließenden Vernehmung legte er ein umfassendes Geständnis ab und räumte sämtliche Taten ein. Mit spitzen Steinen will er die Beschädigungen in meist alkoholisiertem Zustand begangen haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden noch geringe Mengen Marihuana sowie verschiedene Betäubungsmittelutensilien sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.