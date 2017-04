Nürtingen (pol) - Großes Glück hatte ein 12-jähriger Schüler bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr in der Mühlstraße ereignet hat. Der Junge war laut der Polizei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Mühlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Schule wechselte er plötzlich ohne Ankündigung und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Eine in gleicher Richtung fahrende 41-jährige Lenkerin eines VW Multivan reagierte sofort und wich nach links aus. Trotzdem kam es noch zu einer Berührung zwischen Fahrrad und VW Bus, wodurch der Junge auf die Fahrbahn stürzte. Der Bub, der keinen Helm trug, wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Während das Fahrrad unbeschädigt blieb, entstand an dem VW Multivan ein Schaden von etwa 500 Euro.

Anzeige