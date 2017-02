Kirchheim unter Teck (pol) - Laut Polizei ist in der Nacht auf Sonntag ein Pkw in der Hindenburgstraße aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte im Zeitraum von Samstagabend, 23.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10.15 Uhr, die Beifahrertür des Fahrzeugs auf. Vermutlich wurde der Pkw-Aufbrecher gestört, denn es ist nichts entwendet worden. In der Mittelkonsole lag ein von außen sichtbar abgelegter Geldbeutel. Der Pkw wurde jedoch erheblich beschädigt.

Anzeige