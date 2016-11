Baltmannsweiler (pol) - Am Freitagabend hat sich gegen 21 Uhr laut Polizeiangaben zwischen Baach und Baltmannsweiler ein Daimler aus bislang unbekannter Ursache überschlagen. Beim Eintreffen der Polizei gaben sich die angetroffenen Personen, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Mann, lediglich als leicht verletzte Mitfahrer zu erkennen. Der Fahrer sei fortgelaufen. Beide Angetroffenen waren alkoholisiert und mussten sich aufgrund der unklaren Situation auf richterliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Der angegebene Fahrer konnte von der Polizei bislang nicht erreicht werden. Am Daimler entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

