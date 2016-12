Esslingen (pol) - Am frühen Samstag ist ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Leitplanke gefahren. Der junge Mann war laut Polizei auf dem Zubringer zur B 10 aus Richtung Weil kommend in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. In der dortigen Rechtskurve stieß er mit dem linken Vorder- und Hinterreifen gegen eine Borsteinkante. Aufgrund des Gegenlenkens kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über das erste Element der dortigen Leitplanke und überfuhr ein Vorfahrtsschild. Der Mercedes blieb im weiteren Verlauf kurz auf dem zweiten Leitplankenelement stehen und kippte schließlich schräg nach rechts auf die Beifahrerseite, wo das Fahrzeug zum Endstand kam. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 14 500 Euro. Die Feuerwehr Esslingen unterstützte bei der Aufnahme der Betriebsflüssigkeiten und leuchtete die Unfallstelle aus. Während der Bergungsmaßnahmen war die Anschlussstelle für etwa 20 Minuten gesperrt.

