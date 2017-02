Am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr befuhr der Fahrer eines VW die B297 von Reudern in Richtung Kirchheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf einer Wiese. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Da der Fahrer verletzt wurde, musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die B297 musste zeitweise voll gesperrt werden.

