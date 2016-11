Plochingen (pol) - Auf der Ulmer Straße ist am Mittwochnachmittag ein zwei Jahre alter Nissan Qashqai vollständig ausgebrannt. Der 68-jährige Lenker des Nissan war gegen 14.15 Uhr von der B 10 her kommend in Fahrtrichtung Plochingen unterwegs. Auf der Abschleifung in Richtung Plochingen ging sein Pkw ein erstes Mal aus. Der Wagen ließ sich wenig später wieder starten, blieb aber nach etwa 300 Metern auf der Ulmer Straße erneut stehen. Kurz darauf bemerkte der Fahrer laut Polizei Rauch im Innenraum des Fahrzeuges. Er stieg deshalb aus und schob den Pkw zur Seite. Wenig später schlugen erste Flammen aus dem Motorraum. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, konnte nicht mehr verhindern, dass der Nissan vollständig ausbrannte. Ein technischer Defekt dürfte nach den Ermittlungen der Polizei ursächlich für den Brand gewesen sein. Das Wrack wurde abgeschleppt. Der Schaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. Die Ulmer Straße war bis etwa 15 Uhr voll gesperrt.

