Wernau (pol) - Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 16 und 17 Uhr in der Esslinger Straße einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Suzuki Magyar beschädigt. Das Der Pkw stand auf dem Parkplatz von einem Supermarkt. Es handelt sich um einen Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Ein Zeuge hätte wohl beobachtet, dass der Schaden durch ein gelbfarbenes Mofa verursacht worden ist. Dieser und auch weitere Augenzeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim unter Teck in Verbindung zu setzen.

Anzeige