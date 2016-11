Kohlberg (pol) - Ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, in Kohlberg entstanden. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Silcherstraße und übersah beim Abbiegen auf die Metzinger Straße den vorfahrtsberechtigten Fiat 500 eines 22-Jährigen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

