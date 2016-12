Wernau (pol) - Eine Handtasche hat ein noch Unbekannter bei einem Pkw-Aufbruch am Mittwochabend erbeutet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 21 Uhr, so die Polizei. Um in das auf einem Parkplatz unter der B10-Brücke in der Straße Am Bruckenbach abgestellte Fahrzeug zu gelangen, warf der Täter mit einem Stein die Scheibe der Fahrertüre ein und konnte so die Fahrertüre des Opel entriegeln. Dann schnappte er sich die unter dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche und machte sich davon. In der Tasche befanden sich die Geldbörse mit etwas Bargeld, Ausweispapiere, die EC-Karte, diverse weitere Karten und weitere persönliche Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Anzeige