Dettingen (pol) - Aus drei Fahrzeugen der Marke BMW sind in der Nacht zum Dienstag fachmännisch die hochwertigen Navigationsgeräte samt Bedienelemente und die Multifunktionslenkräder ausgebaut worden. Um in das Innere der Autos zu gelangen schlug ein bislang unbekannter Täter nach Polizeiangaben an den Wagen in der Beethoven-/ und der Gutenbergstraße jeweils das hintere rechte Dreiecksfenster ein. Wie der Unbekannte in den Pkw in der Goethestraße gelangte ist bislang unbekannt. An dem BMW X3 konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise.

