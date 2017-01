Wernau (pol) - Recht professionell sind die Diebe vorgegangen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Wohngebiet linker Hand der Adlerstraße in Richtung Plochingen aus sieben Fahrzeugen hochwertige Lenkräder und Navisysteme ausbauten und mitnahmen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, schlugen die Täter ausschließlich an geparkten BMW-Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung jeweils die hintere Dreieckscheibe ein und konnten so die Türen entriegeln. Im Inneren bauten sie fachmännisch das M-Sportlenkrad und falls vorhanden das große Professional-Navigationssystem aus. Die Aufbrecher gingen gezielt vor. Sofern ein kleines Navisystem eingebaut war, nahmen sie nur das Lenkrad mit. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag in den Wohngebieten Uhland-, Mozart-, Schubertstraße, Neuffenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wernau, Tel. 07153/97240, zu melden.

Im November 2016 sind in Ostfildern im Stadtteil Scharnhausen an neun Fahrzeugen der Marke BMW auf die gleiche Weise Lenkräder und Navigationssysteme aufgebaut und entwendet worden.

