Sindelfingen (red) - Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag in Sindelfingen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde gegen halb elf ein brennender Mülleimer im Goldberggymasium gemeldet. Schnell entdeckte die Feuerwehr, dass ein, in einer Garage des Hausmeisters geparkter PKW in Vollbrand stand. Die Schule wurde daraufhin kurzzeitig evakuiert. Die Garage samt PKW brannte völlig aus. Die Schüler, für die keine Gefahr bestand, konnten nach kurzer Zeit wieder ins Gebäude zurück. Es gab keine Verletzten. Der Schaden an dem Gebäude kann noch nicht geschätzt werden.

Bildergalerie: Pkw an Schule brennt völlig aus