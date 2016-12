Esslingen (pol) - Ein 52-Jähriger, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde am Freitagabend in einem Gartengrundstück im "Geuernrain" nach einem Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen. Nachdem sich der 52-Jährige in einem Gebäude in der Esslingen Innerstadt verdächtig verhielt wurde nach ihm gefahndet. In diesem Zusammenhang wurde er in einem Gartengrundstück angetroffen und sollte in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er jedoch aus seiner Hosentasche ein Kappmesser hervorholte und dies aufklappte, musste durch die eingesetzten Beamten Pfefferspray eingesetzt werden. Anschließend konnte er nur durch erheblichen Kräfteeinsatz überwältig werden. Er wurde durch angeforderte Rettungskräfte in ein Klinikum nach Kirchheim verbracht.

