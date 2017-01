Esslingen (pol) - Einen Pedelec-Fahrer hat eine 27-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Zeppelinstraße und Dieter-Roser-Brücke übersehen und angefahren, so die Polizei. Die Frau war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Skoda Oktavia auf der Zeppelinstraße unterwegs.

An der Einmündung wollte sie nach rechts in Richtung B 10 einbiegen.

Sie hielt zunächst an, um auf den fließenden Verkehr zu achten. Beim Anfahren übersah sie jedoch einen von rechts kommenden und bevorrechtigten, 54 Jahre alten Fahrer eines Pedelecs. Dieser wurde von dem Skoda seitlich erfasst und nach rechts auf die Fahrbahn geworfen. Der Fahrer des Elektrofahrrades trug einen Schutzhelm, sodass er zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der entstandene Schaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Anzeige