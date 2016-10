Deizisau (pol) - Am Samstagnachmittag ist in der Plochinger Straße ein Pedelec-Fahrer übersehen worden. Ein 54-jähriger Smart-Fahrer wollte laut Polizei von einem Firmengelände auf die Plochinger Straße einbiegen und übersah hierbei den 48-jährigen Pedelec-Fahrer, der ohne Fahrradhelm, ordnungsgemäß auf dem Radweg Richtung Ortsmitte radelte. Der Pedelec-Fahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Schaden beträgt rund 300 Euro.

