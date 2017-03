Ostfildern (pol) – Aus dem Parkhaus eines Einkaufsmarkts in der Liststraße in Scharnhausen ist am Donnerstag ein Pedelec gestohlen worden. Die Besitzerin hatte ihr graues E-Bike der Marke Kalkhoff Impulse gegen 13.15 Uhr mit einem schwarzen Spiralschloss gesichert abgestellt. Als sie nach einer Stunde zurückkam, war das Fahrrad im Wert von knapp 2500 Euro weg. Der Polizeiposten Ostfildern bittet um Hinweise unter 07 11/34 16 98 30.

