Plochingen (pol) - Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-330 Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Plochingen, im Grieshaberweg, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 33-Jähriger seinen Audi A 6 am Freitagabend kurz nach 22 Uhr am Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab. Als er am Samstag gegen 12.45 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die komplette Fahrerseite völlig beschädigt war. Der angerichtete Schaden beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro. Vom Verursacher ist bislang nur bekannt, dass es sich um ein grünliches oder bläuliches Fahrzeug handeln muss. Dieses müsste auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein.

