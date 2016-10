Esslingen (pol) - In einem Drogeriemarkt in der Pliensauerstraße in Esslingen gelang einem zunächst gestellten Dieb am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr die Flucht. Zwei Mitarbeiter der Drogerie wurden dabei leicht verletzt.

Aufmerksamen Kunden war zuvor ein Mann in dem Geschäft aufgefallen, der sich merkwürdig verhielt. Eine 54-jährige Mitarbeiterin konnte beobachten, wie dieser mehrere hochwertige Parfümflaschen einsteckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Mit Hilfe ihres 51-jährigen Kollegen konnte der flüchtende Täter am Ausgang zunächst gestellt werden. Nachdem ihm ein Teil der Beute abgenommen worden war, riss sich der Dieb jedoch laut Polizei unvermittelt gewaltsam los und flüchtete erneut, wobei die Mitarbeiterin und ihr Kollege beide zu Boden geworfen wurden und sich leichte Verletzungen zuzogen. Der Dieb konnte mit einem Teil der Beute entkommen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige