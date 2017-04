Neckartenzlingen (pol) - Papierschnipsel auf einer eingeschalteten Herdplatte haben am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr Neckartenzlingen geführt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Neckarburg hatten gegen 17 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung eines 30-jährigen Bewohners wahrgenommen. Weil der 30-Jährige außer Haus war, verständigten sie die Polizei und Feuerwehr. Aus der besagten Wohnung war laut Polizei eine leichte Rauchentwicklung feststellbar. Noch während die Feuerwehr den Einstieg über den Balkon vorbereitete, kehrte der Bewohner zurück. Wie schließlich festgestellt wurde, waren auf der Herdplatte Reste von verkohlten Papierschnipseln zu erkennen. Eine Brandgefahr ging davon nicht aus. Ein Schaden war ebenfalls nicht entstanden.

Der 30-Jährige wirkte psychisch stark angeschlagen, hatte Stimmungsschwankungen und war bereits freiwillig in entsprechend ärztlicher Behandlung. Nachdem er am Sonntagmorgen schon laut schreiend Gegenstände, teilweise mit älteren Brandspuren, von seinem Balkon auf den Gehweg geworfen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.